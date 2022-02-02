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Местный депутат застрелил на охоте полицейского: за дело берется суд

Среда, 2 февраля 2022, 18:04

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении депутата районного совета на Черниговщине, застрелившего на охоте полицейского.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи ДБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, который занимает должность начальника Черниговского районного управления ГСЧС. Он обвиняется в убийстве по неосторожности".

Детали: По версии следствия, депутат на охоте в ноябре 2021 года вблизи села Травневое нечаянно подстрелил своего товарища – инспектора полиции Черниговщины.

На следующий день полицейский от огнестрельного ранения головы скончался в больнице.

Депутату инкриминируют уголовную статью об убийстве по неосторожности, согласно которой предусмотрено максимум 5 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: ГБРЧерниговская областьубийствополиция


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