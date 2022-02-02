Польша о размещении дополнительных военных в США: Четкий сигнал для РФ
В Польше приветствуют решение о размещении дополнительных американских военных в стране, называя его жестом солидарности и четким сигналом для России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
"Как было объявлено, 1,7 тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию вокруг Украины", - написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
"Мы против любой агрессии по отношению к нашему соседу", - добавил он.
По словам министра, решение усилить восточный фланг НАТО свидетельствует о том, что США и Альянс серьезно воспринимают угрозу России и осуществляют решительное сдерживание.
"Сила союзников в сдерживании потенциального агрессора – это единство, решительность и солидарность", – отметил политик.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик назвал решение Пентагона очень хорошей новостью.
"Это подтверждение приверженности США к усилению безопасности восточного фланга НАТО, но также четкий сигнал Российской Федерации. Рост напряженности в России приводит к увеличению американского присутствия, в частности, в Польше", – отметил заместитель главы польской дипломатии.
Ранее в Пентагоне объявили об отправке 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.