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Польша о размещении дополнительных военных в США: Четкий сигнал для РФ

Среда, 2 февраля 2022, 18:37

В Польше приветствуют решение о размещении дополнительных американских военных в стране, называя его жестом солидарности и четким сигналом для России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Как было объявлено, 1,7 тысячи американских солдат будут переброшены в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию вокруг Украины", - написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

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"Мы против любой агрессии по отношению к нашему соседу", - добавил он.

По словам министра, решение усилить восточный фланг НАТО свидетельствует о том, что США и Альянс серьезно воспринимают угрозу России и осуществляют решительное сдерживание.

"Сила союзников в сдерживании потенциального агрессора – это единство, решительность и солидарность", – отметил политик.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик назвал решение Пентагона очень хорошей новостью.

"Это подтверждение приверженности США к усилению безопасности восточного фланга НАТО, но также четкий сигнал Российской Федерации. Рост напряженности в России приводит к увеличению американского присутствия, в частности, в Польше", – отметил заместитель главы польской дипломатии.

Ранее в Пентагоне объявили об отправке 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, уже находящихся в Европе, будут перемещены в Румынию.

Темы: ПольшаСШАРосcия
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