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Новости 2 февраля: расследование ДТП Трухина, войска США в Европе

Среда, 2 февраля 2022, 20:40
Новости 2 февраля: расследование ДТП Трухина, войска США в Европе
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Трухин пытался договориться с патрульными: "Я вам отгружу 150 тысяч бонуса"; Байден одобрил расширение войск США в Европе - актуальные новости 2 февраля.

О ДТП нардепа Трухина

"Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Нагрудная патрульная камера зафиксировала, как Трухин предлагает правоохранителю "отгрузить" 150 тысяч в качестве бонуса.

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Министерство внутренних дел заявило, что информация о том, что слуга народа Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.

Позже Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии.

О войсках США

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Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии. Ожидается, что вскоре Пентагон объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

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Темы: ТрухинДТПСШАЕвропа
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