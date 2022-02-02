Новости 2 февраля: расследование ДТП Трухина, войска США в Европе
Трухин пытался договориться с патрульными: "Я вам отгружу 150 тысяч бонуса"; Байден одобрил расширение войск США в Европе - актуальные новости 2 февраля.
О ДТП нардепа Трухина
"Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Нагрудная патрульная камера зафиксировала, как Трухин предлагает правоохранителю "отгрузить" 150 тысяч в качестве бонуса.
Министерство внутренних дел заявило, что информация о том, что слуга народа Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
Позже Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии.
О войсках США
Президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии. Ожидается, что вскоре Пентагон объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".
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