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США введут санкции против всех причастных к "республикам" на Донбассе

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 22:36

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о введении санкций против всех причастных к деятельности незаконных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: пресс-служба Белого дома

Дословно: "Мы ожидали такого решения со стороны России и готовы немедленно реагировать.

Президент Байден вскоре обнародует указ, запрещающее любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

Этот указ также предоставит полномочия вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления какой-либо деятельности на территории, контролируемой этими формированиями".

Детали: В Белом доме пообещали рассказать о дополнительном ряде решений, которые будут введены из-за "признания" Россией 21 февраля незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Дополнительные детали по введенным санкциям передадут должностным лицам Государственного департамента и Министерству финансов после подписания президентом Байденом.

В пресс-службе пояснили, что эти санкции не являются частью и не касаются того пакета строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками и партнерами запланировали ввести против России в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Заявление пресс-службы Белого дома
Заявление пресс-службы Белого дома
Фото: скриншот УП

Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился". Сразу после этого Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором пригрозил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.
  • В Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций за "признание" незаконных формирований пророссийских боевиков в Донбассе. Глава Еврокомиссии Шарль Мишель заявил, что решение Путина является грубым нарушением международного права и Минских соглашений.
  • Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей. Формирование боевиков продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии, в частности в Новолуганском убили 21 февраля гражданского жителя. Вечером 21 февраля боевики заявили, что якобы в центре Луганска произошел мощный взрыв, в результате которого травмировались двое представителей оккупационной администрации.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, которые распространяются в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.

Темы: БайденсанкцииРосcияОРДЛО


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