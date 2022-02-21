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В России уточнили, в каких границах признают ОРДЛО

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 22:33
Андрей Климов, newsko.ru

Россия признает так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с псевдореспубликами будет рассмотрен Советом Федерации во вторник.

Источник: зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала "Россия-24", пишет ТАСС

Прямая речь: "Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий".

Детали: Он добавил, что подписанные с главарями ОРДЛО договоры будут ратифицированы палатой во вторник.

"Дальше [после подписания] этот текст идет на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур", - сказал Климов.

Что предшествовало: В понедельник вечером президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР". 

Перед этим члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

При этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.

Темы: РосcияОРДЛОДНРЛНР


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