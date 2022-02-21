Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия призвала РФ отменить признание ОРДЛО и вернуться к "Минску"

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 23:10
Анналена Бербок, фото Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию отменить решение о признании независимости ОРДЛО и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Об этом говорится в опубликованном поздно вечером в понедельник заявлении Бербок, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины является вопиющим нарушением международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое разрешение нынешнего конфликта", - говорится в заявлении.

Это еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которое Германия решительным образом осуждает.

"Германия неизменно остается на стороне Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы ответим на нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", – заявила Бербок.

"Призываем Россию отменить решение и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Мы также повторяем наш призыв России ликвидировать военные угрозы на границе Украины. Мы категорически предостерегаем от дальнейшей военной эскалацию со стороны России", - добавляется в заявлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

Темы: ГерманияРосcияОРДЛО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Епифаний просит Кирилла забрать тела российких солдат

Медведчук сбежал

РФ заявляет, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью. Источники подтверждают

Русские захватили еще два гражданских украинских судна

Лукашенко, вероятно, принимает решение вступить в войну против Украины – ЦОС

Украина подала иск против России в Гаагу – Зеленский

Все новости...
Германия
Германия предоставит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger
Германия впервые разрешила отправить оружие в Украину
Германия разрешила поставлять в Украину оружие ее производства – Мининфраструктуры
Последние новости
16:59
Федоров просит отключить россиян от Facebook, Instagram и Twitter
16:50
Ляшко призвал ВОЗ прекратить сотрудничество с Россией
16:35
Войска РФ уничтожили "Мрию": Укроборонпром обещает восстановить за счет оккупанта
16:20
В США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности
16:18
Епифаний просит Кирилла забрать тела российких солдат
16:17
Российские войска подошли к Энергодару
16:07
США выделили $54 млн на гуманитарную помощь Украине
16:06
Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии – инструкция Минздрава
15:59
Центр общественного здоровья назвал методики, как успокоиться и контролировать стресс
15:45
видео Владимир Кличко к россиянам и белорусам: Не ходите на работу, не подносите патроны
Все новости...