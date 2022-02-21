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Германия призвала РФ отменить признание ОРДЛО и вернуться к "Минску"

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 23:10
Германия призвала РФ отменить признание ОРДЛО и вернуться к Минску
Анналена Бербок, фото Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию отменить решение о признании независимости ОРДЛО и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Об этом говорится в опубликованном поздно вечером в понедельник заявлении Бербок, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины является вопиющим нарушением международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое разрешение нынешнего конфликта", - говорится в заявлении.

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Это еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, которое Германия решительным образом осуждает.

"Германия неизменно остается на стороне Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы ответим на нарушение международного права. Мы согласовываем это с нашими партнерами", – заявила Бербок.

"Призываем Россию отменить решение и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

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Мы также повторяем наш призыв России ликвидировать военные угрозы на границе Украины. Мы категорически предостерегаем от дальнейшей военной эскалацию со стороны России", - добавляется в заявлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил ранее в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, он активирует санкционную процедуру ЕС.

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Темы: ГерманияРосcияОРДЛО
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