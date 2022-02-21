Премьер Польши приравнял признание "ЛДНР" к агрессии против Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что признание Россией ОРДЛО является актом агрессии против Украины, на который следует ответить однозначно в виде немедленных санкций.
Об этом Моравецкий написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, на который нужно ответить однозначно в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который может понять Путин", - заявил Моравецкий.
Он призвал срочно созвать Европейский совет, чтобы обсудить введение санкций.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение Владимира Путина признать ОРДЛО "грубым нарушением международного права и минских соглашений".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, если Россия признает две "республики" ОРДЛО, то он активирует санкционную процедуру ЕС.
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