Своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин распорядился направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Дословно: "В связи с обращением Главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира".

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