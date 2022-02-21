Своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин распорядился направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Источник: указы Путина, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации России

Дословно: "В связи с обращением главы "Донецкой народной республики" Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории "Донецкой народной республики" функций по поддержанию мира...

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В связи с обращением главы "Донецкой народной республики" Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории "Донецкой народной республики" функций по поддержанию мира".

Детали: В пунктах 2 и 3 указов Путин поручает Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с боевиками ОРДЛО о подготовке проекта договора "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" и представить предложение о его подписании, а также переговоры "об установлении дипломатических отношений" и достигнутую договоренность оформить документально.

В пункте 1 говорится: "Учитывая волеизъявление народа "Луганской / Донецкой народной республики", отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать "Луганскую / Донецкую народную республику" в качестве суверенного и независимого государства".

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Указы вступают в силу со дня подписания.

Уже в понедельник вечером очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Следует заметить, что Россия посылает на Донбасс свое оружие и войска еще с 2014 года, но скрывает это от мирового сообщества.

Напомним: 21 февраля вечером Путин подписал указы о признании ОРДЛО.

Перед этим он сделал длинное обращение к россиянам, в котором озвучил исторический экскурс с традиционной "мантрой" о "едином народе", и о том, что Украину "создал Ленин".