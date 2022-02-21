Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СНБО перевели в режим работы 24 на 7, позже будут решения – Данилов

Алена МазуренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 22:46
СНБО перевели в режим работы 24 на 7, позже будут решения – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО продолжается и их перевели в режим работы 24/7, а позицию Украины относительно признания Россией ОРДЛО позже озвучит президент.

Источник: Данилов во время заседания СНБО 21 февраля

Прямая речь: "Заседание СНБО не закрыто. Оно продолжается. Президент при необходимости соберет в ближайшее время вновь членов СНБО...

Реклама:

Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор был переведен в режим работы 24/7".

Детали: Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".

Также, по его словам, сейчас идет мощная информационная атака против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Данилов рассказал, что во время заседания заслушали Генпрокурора Ирину Венедиктову.

Секретарь СНБО отметил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам – жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.

После того, как секретарь вернулся на заседание СНБО, к СМИ вышел спикер Зеленского Сергей Никифоров, который сообщил, что в заседании объявили перерыв.

Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин подписал указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился". Сразу после этого Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором заявил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.
  • Своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин распорядился направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
  • Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, которые распространяются в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.

Темы: СНБОУкраинаОРДЛОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СНБО
Зеленский ввел в действие решение СНБО об организации защиты объектов критической инфраструктуры
Минюст готов национализировать "Киевстар", но решение тормозится на уровне СНБО - СМИ
Зеленский ввел Умерова в состав ставки и СНБО
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: