СНБО перевели в режим работы 24 на 7, позже будут решения – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ненадолго вышел к прессе и рассказал, что заседание СНБО продолжается и их перевели в режим работы 24/7, а позицию Украины относительно признания Россией ОРДЛО позже озвучит президент.

Источник: Данилов во время заседания СНБО 21 февраля

Прямая речь: "Заседание СНБО не закрыто. Оно продолжается. Президент при необходимости соберет в ближайшее время вновь членов СНБО...

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Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах. Сектор был переведен в режим работы 24/7".

Детали: Данилов также анонсировал в ближайшие часы выступление президента Владимира Зеленского, где будет официальная реакция Киева на решение Путина признать "Л/ДНР".

Также, по его словам, сейчас идет мощная информационная атака против Украины.

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Данилов рассказал, что во время заседания заслушали Генпрокурора Ирину Венедиктову.

Секретарь СНБО отметил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам – жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.

После того, как секретарь вернулся на заседание СНБО, к СМИ вышел спикер Зеленского Сергей Никифоров, который сообщил, что в заседании объявили перерыв.

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