В Донецке большая колонна техники и солдат двинулась к линии столкновения – СМИ

Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельство жителей Донецка, военные Вооруженных сил на линии столкновения в комментарии "Украинской правде", facebook-страница военного журналиста Андрея Цаплиенко

Прямая речь очевидца: "На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка".

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Детали: Очевидцы говорят, что колонна танков и бронетехники прошла по центру города около 22:00 по Киеву. Эшелоны двигались по Университетской улице в северо-западном направлении, к линии столкновения.

По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа.

Как сказали изданию жители Донецка, за последние 8 лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.

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Военные ВСУ в комментарии УП говорят, что им из разных источников говорят о подобных маневрах военной техники и мобилизованных мужчин в разных направлениях по линии столкновения. В частности, на территории завода в Макеевке завезли несколько тысяч мобилизованных, где им раздают оружие и одежду. Якобы их численность составляет несколько тысяч.

Очевидцы говорят, что большие колонны техники вечером 21 февраля заметили в разных районах Донецка и окрестностях.

Также, по словам собеседников УП на линии столкновения, якобы боевики в оккупированных городах сказали местным жителям сидеть дома как минимум ближайшие двое суток.

Кроме того, как сообщает "Радио Свобода", в Донецке после оглашения указов президента РФ Владимира Путина о признании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали уличные празднования с музыкой и фейерверками.

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