В Донецке большая колонна техники и солдат двинулась к линии столкновения – СМИ
Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельство жителей Донецка
Прямая речь очевидца: "На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка".
Детали: Очевидцы говорят, что колонна танков и бронетехники прошла по центру города около 22:00 по Киеву. Эшелоны двигались по Университетской улице в северо-западном направлении, к линии столкновения.
По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа.
Как сказали изданию жители Донецка, за последние 8 лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.
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