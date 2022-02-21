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В Донецке большая колонна техники и солдат двинулась к линии столкновения – СМИ

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 23:54
Фото: Getty images

Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельство жителей Донецка

Прямая речь очевидца: "На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка".

Детали: Очевидцы говорят, что колонна танков и бронетехники прошла по центру города около 22:00 по Киеву. Эшелоны двигались по Университетской улице в северо-западном направлении, к линии столкновения.

По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось около часа.

Как сказали изданию жители Донецка, за последние 8 лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.

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Темы: ОРДЛОвойнаООСДонбасс
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