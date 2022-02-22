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МИД просит Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 12:58

Министерство иностранных дел направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Ко мне пришел запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Сразу после нашей пресс-конференции я буду прирабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос, а другие действенные шаги по эскалации со стороны РФ. Мы считаем, это был шаг эскалации, юридическая агрессия, дающая фундамент для военной агрессии со стороны России, со стороны боевиков, окружающих временно оккупированные украинские территории", - сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает последние шаги России достаточными для того, чтобы Запад применил против нее санкции.

Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это другие санкции, чем предполагавшиеся на случай вторжения РФ в Украину.

В ответ на решение Путина признать самопровозглашенные "республики" планируют объявить санкции также Великобритания и Канада

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Темы: МИДЗеленский
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