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Германия готовится отбивать российские кибератаки

Вторник, 22 февраля 2022, 21:14

Высокопоставленный представитель службы безопасности Германии заявил, что власти готовятся к возможным кибератакам из-за российского кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Министерство внутренних дел заявило во вторник, что органы безопасности приняли защитные меры для предотвращения таких атак, а национальный центр киберзащиты Германии следит за развитием событий.

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Министр внутренних дел Нэнси Фазер заявила в Твиттере, что власть "готова ко всем возможным последствиям этого конфликта".

Во вторник правительство Германии решило остановить процесс утверждения российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщалось, Европейский Союз впервые по запросу Киева активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь Украине отразить кибератаки из России.

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Темы: ГерманиякибербезопасностьРосcияхакеры
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