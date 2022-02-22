Зеленский с главами фракций думали над введением чрезвычайного положения
На заседании глав фракций Верховной Рады совместно с президентом Владимиром Зеленским подняли вопрос введения в Украине чрезвычайного положения из-за угрозы российской военной агрессии.
Источник: источники "Украинской правды" среди участников встречи, комментарий Юлии Клименко для УП, брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии
Прямая речь Арахамии: "Мы договорились, что парламент сейчас будет работать в так называемой "оборонительной коалиции". То есть мы сказали, что все политические споры у каждого, разные политические позиции – все это откладывается временно в сторону. Нет оппонентов – все вместе работают над теми вещами, которые нужно принимать.
Были разные идеи по поводу потенциального введения военного положения. Надо быть потенциально готовыми (принять в парламенте – ред.), но пока вводить военное положение не будем, до тех пор пока не начнется – не дай Бог – масштабная агрессия".
Детали: На встрече глав фракций и групп с президентом Украины обсуждали возможность введения чрезвычайного положения в областях, приграничных с РФ.
Предложение о чрезвычайном положении озвучивали как президент, так и некоторые главы фракций. Как сказали источники УП, решение будет принято с учетом того, что будет происходить в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 23 февраля.
По словам источников, Зеленский предложил главам фракций начать все "с чистого листа" и простить прежние образы в контексте политических противоречий.
На встрече также присутствовали руководители всех силовых органов, премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Сначала докладывали силовики, которые говорили об актуальной ситуации в контексте безопасности, а также делились возможными прогнозами событий. Украинская разведка имеет данные, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. В первую очередь, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев, как сказали представители разведки.
В течение следующих двух суток украинские силовики ожидают ухудшения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.
По словам источников, среди прочего, депутаты договорились поддерживать все законы, касающиеся армии и экономической ситуации.
Предыстория:
- Зеленский вечером 22 февраля обратился к украинцам и объявил, что подписал указ о мобилизации резервистов в армию. В то же время он заверил, что потребности во введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации нет.
- Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.
- Кроме того, вечером 22 февраля Путин сказал, что признал так называемые "республики" на Донбассе в административных границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе с территориями, контролируемыми украинским правительством.
- Президент США Джо Байден 22 февраля вводит жесткие экономические санкции против российских государственных банков, госдолга России и российской элиты. Кроме того, Байден подписал указ 21 февраля о введении экономических санкций против всех лиц, причастных к боевикам незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- В Британии ввели строгие персональные санкции против олигархов Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов, которых считают близкими друзьями Путина. В Евросоюзе ввели персональные санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за скандальное решение и против ряда российских компаний и физических лиц. Германия заявила об приостановке процесса сертификации российского газопровода "Северный поток – 2", из-за чего он не сможет быть запущен.