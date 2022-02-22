В Украине анонсировали новое заседание СНБО
Вторник, 22 февраля 2022, 22:50
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 23 февраля в Украине запланировано заседание СНБО.
Источник: Данилов в комментарии Украинской правде
Детали: По словам секретаря СНБО, заседание запланировано на 10:00.
Что было раньше: 21 февраля в день, когда РФ признала ОРДЛО, по словам Данилова, СНБО был переведен в режим работы 24/7.
Данилов отметил, что все члены СНБО находятся на своих рабочих местах.