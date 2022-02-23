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Зеленский встретится с топ-50 крупного бизнеса

Валентина Романенко, Михаил ТкачСреда, 23 февраля 2022, 01:01

Президент Владимир Зеленский 23 февраля встретится с топ-50 крупного бизнеса.

Источник: видеообращение главы государства, записанное во вторник

Прямая речь: "Завтра у меня будет встреча с топ-50 нашего крупного бизнеса.. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте".

Детали: По данным УП, участие во встрече подтвердили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский сообщил, что не сможет присутствовать из-за подтвержденного ковида.

Темы: Зеленскийвойнабизнес
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