Зеленский встретится с топ-50 крупного бизнеса

Президент Владимир Зеленский 23 февраля встретится с топ-50 крупного бизнеса.

Источник: видеообращение главы государства, записанное во вторник

Прямая речь: "Завтра у меня будет встреча с топ-50 нашего крупного бизнеса.. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте".

Детали: По данным УП, участие во встрече подтвердили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский сообщил, что не сможет присутствовать из-за подтвержденного ковида.