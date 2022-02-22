Экономический патриотизм: Зеленский анонсировал снижение налогов для бизнеса и на бензин

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", предусматривающий снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижение НДС на бензин и дизельное топливо.

Источник: видеообращение президента 22 февраля

Прямая речь: "Патриот – это тот, кто борется с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места, поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма.

Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.

Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему.

Снижение НДС (налога на добавленную стоимость – ред.) на бензин и дизель, что снизит цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике".

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