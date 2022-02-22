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Стали известны фамилии членов российской "элиты", попавших под санкции

Денис КарловскийВторник, 22 февраля 2022, 22:47
Стали известны фамилии членов российской элиты, попавших под санкции
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Фото: Getty images

В Министерстве финансов США обнародовали имена членов российской бизнес-элиты, против которых американское правительство наложило санкции из-за признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса.

Источник: пресс-релиз Минфина США

Детали: США ввели санкции против:

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  • Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александр Борников. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;
  • Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;;
  • Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".

Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.

Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.

В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 22 февраля вводит жесткие экономические санкции против российских государственных банков, госдолга России и российской элиты. Кроме того, Байден подписал указ 21 февраля о введении экономических санкций против всех лиц, причастных к боевикам незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • В Британии ввели строгие персональные санкции против олигархов Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов, которых считают близкими друзьями Путина. В Евросоюзе ввели персональные санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за скандальное решение и против ряда российских компаний и физических лиц. Германия заявила об приостановке процесса сертификации российского газопровода "Северный поток – 2", из-за чего он не сможет быть запущен.
  • Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести русские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.
  • Кроме того, вечером 22 февраля Путин сказал, что признал так называемые "республики" на Донбассе в административных границах Донецкой и Луганской областей, то есть вместе с территориями, контролируемыми украинским правительством.

Темы: санкцииРосcияСШАПутин
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