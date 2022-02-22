Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лига Чемпионов: "Челси" одолел "Лилль", "Ювентус" и "Вильярреал" сыграли вничью

"Украинская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 23:56
Лига Чемпионов: Челси одолел Лилль, Ювентус и Вильярреал сыграли вничью

В первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Челси" со счетом 2:0 победил французский "Лилль", а итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью 1:1 с испанским "Вильярреалом".

Источник: трансляция поединков

Детали: В игре в Лондоне "Челси" уже с первых минут взял игру под контроль. В первые пять минут у Кая Хавертца было два момента, чтобы открыть счет. Сначала Хавертц с нескольких метров не поразил ворота, а еще один удар игрока "синих" отразил голкипер "Лилля". Впрочем, через три минуты Хавертц таки пробил Лео Жардима: после подачи углового ударом головой поразил угол ворот – 1:0.

Реклама:

Французская команда пыталась отыграться в быстрых контратаках, но особой угрозы воротам Менди не было.

Во втором тайме на поле была равная игра, но забивал снова "Челси". На 63-й минуте Кристиан Пулишич после паса Нгло Канте обыграл голкипера "Лилля" - 2:0.

В другом матче "Ювентус" провел сложную для себя игру с "Вильярреалом". Уже на первой минуте "Старая Синьора" повела в счете. Забитым мячом отличился Душан Влахович, пробив из-под двух игроков защиты на 35-й секунде поединка - 1:0. Впрочем, испанцы не испугались и имели прекрасные возможности сравнять счет еще в первом тайме. После удара Ло Чельсо "Юве" спасает перекладина. Еще пару сейвов выдал Войцех Щенсны.

ВИДЕО ДНЯ

Стартовые минут 20 второго тайма прошли в борьбе и без особых моментов у обоих ворот. На 66-й минуте "Вильярреал" на свой гол таки наиграл. После прицельного удара Даниэля Парехо счет становится – 1:1. Была возможность принести победу "Ювентусу" в этой игре у того же Влаховича, но его удар на 83-й минуте парировал вратарь испанцев.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
футбол
Умер известный футбольный журналист Франков
Месси получил восьмой "Золотой мяч"
"Шахтер" с минимальным счетом проиграл "Барселоне"
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: