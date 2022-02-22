Лига Чемпионов: "Челси" одолел "Лилль", "Ювентус" и "Вильярреал" сыграли вничью

В первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Челси" со счетом 2:0 победил французский "Лилль", а итальянский "Ювентус" на выезде сыграл вничью 1:1 с испанским "Вильярреалом".

Источник: трансляция поединков

Детали: В игре в Лондоне "Челси" уже с первых минут взял игру под контроль. В первые пять минут у Кая Хавертца было два момента, чтобы открыть счет. Сначала Хавертц с нескольких метров не поразил ворота, а еще один удар игрока "синих" отразил голкипер "Лилля". Впрочем, через три минуты Хавертц таки пробил Лео Жардима: после подачи углового ударом головой поразил угол ворот – 1:0.

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Французская команда пыталась отыграться в быстрых контратаках, но особой угрозы воротам Менди не было.

Во втором тайме на поле была равная игра, но забивал снова "Челси". На 63-й минуте Кристиан Пулишич после паса Нгло Канте обыграл голкипера "Лилля" - 2:0.

В другом матче "Ювентус" провел сложную для себя игру с "Вильярреалом". Уже на первой минуте "Старая Синьора" повела в счете. Забитым мячом отличился Душан Влахович, пробив из-под двух игроков защиты на 35-й секунде поединка - 1:0. Впрочем, испанцы не испугались и имели прекрасные возможности сравнять счет еще в первом тайме. После удара Ло Чельсо "Юве" спасает перекладина. Еще пару сейвов выдал Войцех Щенсны.

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Стартовые минут 20 второго тайма прошли в борьбе и без особых моментов у обоих ворот. На 66-й минуте "Вильярреал" на свой гол таки наиграл. После прицельного удара Даниэля Парехо счет становится – 1:1. Была возможность принести победу "Ювентусу" в этой игре у того же Влаховича, но его удар на 83-й минуте парировал вратарь испанцев.