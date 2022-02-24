Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба
Четверг, 24 февраля 2022, 00:27
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия эвакуировала работников предприятия в Армянске, расположенном вблизи админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом.
Источник: twitter-страница Кулебы
Прямая речь Кулебы: "Тревожнее сведения с Крымского полуострова, где эвакуировали всех работников ночной смены с химического завода "Титан" в Армянске.
Это может быть подготовкой еще одной инсценированной провокации со стороны России. Кажется, у Москвы нет предела в попытках придумать поводы для дальнейшей агрессии".
Предыстория:
- Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
- Ранее американская разведка сообщала, что российское наступление должно было произойти 16 февраля. А после этого президент Джо Байден заявил, что, по данным американской разведки, Россия "точно" приняла решение о начале полноценного вторжения в Украину, что может произойти примерно до 24 февраля. Из-за паники среди граждан и инвесторов президент Владимир Зеленский даже объявил 16 февраля Днем единения и провел торжественные мероприятия по всей Украине.
- Вечером 23 февраля Верховная Рада согласовала президентский указ о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины. Из-за угрозы российского вторжения народные депутаты 23 февраля приняли решение о выделении дополнительных 23 миллиарда гривен на оборону и армию.
- По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.