Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба

Денис КарловскийЧетверг, 24 февраля 2022, 00:27
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия эвакуировала работников предприятия в Армянске, расположенном вблизи админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом.

Источник: twitter-страница Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Тревожнее сведения с Крымского полуострова, где эвакуировали всех работников ночной смены с химического завода "Титан" в Армянске.

Это может быть подготовкой еще одной инсценированной провокации со стороны России. Кажется, у Москвы нет предела в попытках придумать поводы для дальнейшей агрессии".

Предыстория:

  • Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
  • Ранее американская разведка сообщала, что российское наступление должно было произойти 16 февраля. А после этого президент Джо Байден заявил, что, по данным американской разведки, Россия "точно" приняла решение о начале полноценного вторжения в Украину, что может произойти примерно до 24 февраля. Из-за паники среди граждан и инвесторов президент Владимир Зеленский даже объявил 16 февраля Днем единения и провел торжественные мероприятия по всей Украине.
  • Вечером 23 февраля Верховная Рада согласовала президентский указ о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины. Из-за угрозы российского вторжения народные депутаты 23 февраля приняли решение о выделении дополнительных 23 миллиарда гривен на оборону и армию. 
  • По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.

Темы: Кулеба ДмитрийКрымвойнапровокации
powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

видео5 бойцов терробороны на российского офицера: на Сумщине провели обмен пленными

Оккупанты испытывают значительное облучение в Чернобыльской зоне отчуждения – Энергоатом

фотоРезников: Враг готовит дезу о капитуляции. Не дождутся!

Как помочь армии в войне против оккупанта: инструкция от СБУ

видеоПрезидент: Обороной Киева займется опытный генерал

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Настало время для следующей волны санкций против России – Кулеба
Кулеба рассказал, где будет Зеленский, если Россия нападет
Исключительный случай: Байден встретился с Кулебой в Белом доме
Последние новости
17:16
фото, видеоРусские ударили по Киевской телевышке
17:12
Украине нужны оперативные спутниковые снимки: взывает к космическим агентствам и компаниям
17:10
Украина перешла в наступление в кибервойне с Россией
17:06
Adidas приостановил сотрудничество с российским футболом
16:56
В регионах России новые google-тренды: погибшие, потери
16:52
Как вести себя с диверсантами. СБУ публикует инструкцию
16:37
УГКЦ призывает спасти Софию Киевскую: враг готовит авиаудар
16:21
Враг обстрелял жилые районы Мариуполя: пострадали несколько домов и школа
16:20
Полиции нужны волонтеры в службу "102"
16:18
Чернигов обстреляли из "Градов" - ОГА
Все новости...