Главари ОРДЛО попросили Путина помочь бороться с Киевом

Главари пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" синхронно обратились к российскому президенту с официальной просьбой помочь в вооруженной борьбе с украинской армией.

Источник: российское издание "РИА Новости" с заявлением представителя Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Главы двух "республик" в связи со сложившейся обстановкой (...) на основании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных Сил Украины".

Реклама:

Детали: Песков процитировал кратко содержание официальных обращений главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника.

В своих просьбах лидеры российских боевиков повторяют безосновательные утверждения о якобы нападении Киева на прифронтовые населенные пункты в Донецкой и Луганской областях. Якобы из-за обстрелов со стороны Украины "мирному населению Донбасса", мол, приходится бежать в Россию.

Официальные письма главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" с просьбой к Путину Фото: пресс-служба Кремля

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ