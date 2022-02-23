Главари ОРДЛО попросили Путина помочь бороться с Киевом
Главари пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" синхронно обратились к российскому президенту с официальной просьбой помочь в вооруженной борьбе с украинской армией.
Источник: российское издание "РИА Новости" с заявлением представителя Кремля Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "Главы двух "республик" в связи со сложившейся обстановкой (...) на основании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных Сил Украины".
Детали: Песков процитировал кратко содержание официальных обращений главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника.
В своих просьбах лидеры российских боевиков повторяют безосновательные утверждения о якобы нападении Киева на прифронтовые населенные пункты в Донецкой и Луганской областях. Якобы из-за обстрелов со стороны Украины "мирному населению Донбасса", мол, приходится бежать в Россию.
Предыстория:
- Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
- По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, российская оккупационная администрация эвакуировала работников ночной смены с химического завода в Армянске, расположенного вблизи админграницы между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Это может быть подготовкой к попытке вооруженной провокации против Украины ночью.
- В ночь на 23 февраля пророссийские формирования в зоне проведения операции Объединенных сил совершили почти 100 обстрелов из артиллерии. Из-за обстрелов российских боевиков в дневное время 23 февраля в зоне ООС погиб украинский боец.
- По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.
- Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести росийские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.