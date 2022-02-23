Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главари ОРДЛО попросили Путина помочь бороться с Киевом

Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 23:00

Главари пророссийских незаконных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" синхронно обратились к российскому президенту с официальной просьбой помочь в вооруженной борьбе с украинской армией.

Источник: российское издание "РИА Новости" с заявлением представителя Кремля Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Главы двух "республик" в связи со сложившейся обстановкой (...) на основании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных Сил Украины".

Детали: Песков процитировал кратко содержание официальных обращений главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника.

В своих просьбах лидеры российских боевиков повторяют безосновательные утверждения о якобы нападении Киева на прифронтовые населенные пункты в Донецкой и Луганской областях. Якобы из-за обстрелов со стороны Украины "мирному населению Донбасса", мол, приходится бежать в Россию.

Официальные письма главарей так называемых
Официальные письма главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" с просьбой к Путину
Фото: пресс-служба Кремля

Предыстория:

  • Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
  • По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, российская оккупационная администрация эвакуировала работников ночной смены с химического завода в Армянске, расположенного вблизи админграницы между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Это может быть подготовкой к попытке вооруженной провокации против Украины ночью.
  • В ночь на 23 февраля пророссийские формирования в зоне проведения операции Объединенных сил совершили почти 100 обстрелов из артиллерии. Из-за обстрелов российских боевиков в дневное время 23 февраля в зоне ООС погиб украинский боец.
  • По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.
  • Российский президент Владимир Путин решил подписать 21 февраля указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести росийские войска на оккупированную территорию. Вечером 22 февраля российский парламент разрешил размещение российских войск за границей, прежде всего, на оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях.

Темы: ДНРЛНРвойнаПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоРусские ударили ракетами по Киевской телевышке

Украина перешла в наступление в кибервойне с Россией

ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

видео5 бойцов терробороны на российского офицера: на Сумщине провели обмен пленными

Оккупанты испытывают значительное облучение в Чернобыльской зоне отчуждения – Энергоатом

фотоРезников: Враг готовит дезу о капитуляции. Не дождутся!

Все новости...
ДНР
Мобилизованных жителей Донецка удерживают в поле без еды и приказов – источники
Госдума ратифицировала договора с "ДНР" и "ЛНР" 
В России уточнили, в каких границах признают ОРДЛО
Последние новости
17:47
Ермак об атаке на Бабий Яр: Убивают жертв Холокоста во второй раз
17:42
Противодействие дезинформации: созданы ТГ-каналы председателей облгосадминистраций
17:37
Для украинцев запускают онлайн уроки первой помощи
17:36
Украина привлекла 8 миллиардов из первой продажи военных облигаций
17:35
Враг обстрелял машину спасателей, которые ехали на пожар
17:32
Зеленский поговорил с Шольцом, просил закрыть небо над Украиной
17:28
Запах газа в доме, укрытии или на улице: инструкции, как избежать взрыва
17:24
Минздрав опубликовал список аптек, где можно купить инсулин
17:16
фото, видеоРусские ударили ракетами по Киевской телевышке
17:12
Украине нужны оперативные спутниковые снимки: взывает к космическим агентствам и компаниям
Все новости...