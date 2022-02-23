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Швейцария не позволит обходить санкции, но сама ограничения пока не вводит

"Европейская правда"Среда, 23 февраля 2022, 23:09
Флаг швейцарии в Женеве. Фото: Getty images

Швейцария осудила признание Россией ОРДЛО и пообещала, что не будет использована в качестве платформы для обхода санкций Запада, но о собственных санкциях не объявила.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении на сайте швейцарского правительства.

Правительство Швейцарии собралось сегодня и осудило признание Россией ОРДЛО как нарушение международного права.

"Швейцария не признает независимость этих территорий, которые остаются частью территории Украины", - говорится в заявлении.

В то же время правительство Швейцарии не стало объявлять о собственных санкциях, но пообещало убедиться, что Швейцария не может быть использована как платформа для обхода санкций.

Так же Швейцария отреагировала на аннексию Крыма в 2014 году. Она решила не вводить аналогичные с ЕС санкции против России, но пообещала принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Швейцария не использовалась неправомерно для обхода санкций, говорится в заявлении.

"После признания Россией неподконтрольных правительству территорий как независимых государств несколько западных государств ввели дополнительные санкции. Федеральный совет хочет гарантировать, что Швейцария не будет использоваться как платформа для обхода санкций, введенных ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что правительство Швейцарии изучит санкции, а "потом примет решение".

В заявлении добавляется, что Швейцария может принять принудительные меры для обеспечения соблюдения санкций, принятых Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ или основными торговыми партнерами Швейцарии с целью обеспечения международного права, в частности, соблюдения прав человека. Основанием для этого является закон об эмбарго.

Темы: ШвейцариясанкцииРосcиябанки
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