Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Twitter ошибочно заблокировал страницы, распространявшие передвижение войск РФ

Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 22:51
Twitter ошибочно заблокировал страницы, распространявшие передвижение войск РФ

В соцсети Twitter сообщили, что по ошибке заблокировали около 10 страниц, на которых распространяли доказательства перемещения военных подразделений России.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Twitter

Прямая речь пресс-секретаря Twitter: "Мы усиленно проверяем новую информацию, не нарушает ли она наши правила сообщества, и в этом случае мы ошибочно прибегли к принудительным мерам по нескольким аккаунтам.

Реклама:

Как можно скорее мы пытаемся просматривать подобные решения и уже восстановили доступ к ряду аккаунтов, по которым мы раньше применили временную приостановку доступа".

Детали: Спикер сети пояснил, что аккаунты временно "заморозили" потому, что они якобы нарушали правила запрета распространения медиафайлов, которые выглядят ложными или сфальсифицированными.

Он возразил, что аккаунты заморозили автоматически из-за массовой серии жалоб на них от других пользователей. По их словам, в соцсети никогда не блокируют страницы только по факту наличия большого количества жалоб от пользователей.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Многие пользователи и журналисты публикуют открытые данные по перемещению российских войск на фоне угрозы возможного вторжения в Украину. Одна из таких команд журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team, которые пользуются открытыми данными по перемещению войск РФ и публикуют их в соцсетях.

Темы: соцсетитехнологииРосcияинформационная война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
соцсети
Meta работает над новой более мощной моделью ИИ − WSJ
Соцсеть X разрешит платную политическую рекламу, отменив запрет 2019 года
Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: