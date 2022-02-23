Лига Чемпионов: "МЮ" спасся от поражения в игре с "Атлетиком", украинец Яремчук спасает "Аякс"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов испанский "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 1:1. В другом поединке португальская "Бенфика" дала бой "Аяксу", сумев завершить игру с ничейным счетом 2:2.

Источник: трансляция поединков

Детали: В матче в Мадриде "Атлетико" удачно противостоял Ронаду и Ко до 80-й минуты. За первый тайм "манкунианцы" ни разу не угрожали воротам "Атлетико". Испанцы свой момент использовали уже на седьмой минуте игры. После удара головой Жоау Феликса мяч поразил штангу и от нее залетел в ворота – 1:0.

Имели шанс игроки "Атлетико" уйти на перерыв с большим преимуществом, но после удара головой Линделефа мяч улетел в перекладину ворот.

Весь второй тайм "Атлетико" удерживал атакующий порыв "МЮ", но не сумел это сделать на 80-й минуте. Энтони Эланга выбежал один на один вратарем "Атлетико" и пробил в угол ворот – 1:1. Для "МЮ" – это был первый удар в створ ворот. В заключительные минуты ближе к победе была команда из Мадрида. На 87-й минуте Антуан Гризманн пробивает в перекладину ворот.

В игре в Лиссабоне обе команды создали кучу голевых моментов и забили четыре мяча. На 17-й минуте гости вышли вперед после удара Душана Тадича – 1:0. Сравняла "Бенфика" счет на 26-й минуте после автогола, записавшего на свой счет Себастьян Алле – 1:1. Правда, через три минуты Алле исправился. Форвард "Аякса" удачно сыграл на добивании, выведя свою команду вперед - 2:1.

Спас "Бенфику" украинский форвард Роман Яремчук, вышедший на замену на 62-й минуте. Яремчук на 72-й минуте ударом головой пробил голкипера "Аякса" – 2:2.