Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой

Мазуренко Алена Пятница, 25 февраля 2022, 00:07

Защитники Украины ведут бой против российских десантников за позиции в международном аэропорту ГП "Антонов" в Гостомеле, расположенном менее чем в 10 км от Киева.

Источник: собеседники "Украинской правды" недалеко от места боя

Детали: Местные рассказывают, что взрывы возле Антонова раздаются несколько раз в 3-4 минуты.

Очевидцы рассказывают о зареве над городом.

Люди для безопасности скрываются в подвалах.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил в эфире "Украина 24", что украинские защитники вытеснили противника и заняли более выгодные позиции, но ожесточенный бой все еще продолжается.

Вениславский сослался на данные разведки.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ не дали России высадить дисант в Гостомеле.

В настоящее время идет бой с передовой группой врага.

Дополняется...

Темы: войнаРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков и запретил поставлять евро агрессору

фотоВ Харькове крылатая ракета попала в здание горсовета

Мужчины, прибывшие на Львовщину, должны стать на военный учет – Садовой

Мужчины, прибывшие на Львовщину, должны стать на военный учет – Садовой

Путин знает о потерях РФ на войне, но Кремль не может назвать количества убитых

Пока неизвестно, когда будут новые переговоры с РФ – Кулеба

Все новости...
война
В Украине начался комендантский час
Связь с пограничниками на Змеином утрачена: вероятно, остров захвачен
В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав
Последние новости
15:30
Президент Казахстана поговорил с Путиным: просит о компромиссе с Украиной
15:21
Россиян и белорусов допустили к участию в Паралимпиаде-2022 в нейтральном статусе
15:19
Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя Су-35С - Генштаб
15:12
видеоОккупанты разбомбили пивзавод в Луганской области, погиб человек - ОГА
15:10
Банковая недовольна решением Европарламента по Украине: недостаточно амбициозное
15:07
В Херсоне возможны провокации оккупантов под видом раздачи хлеба
15:05
Мальта остановила схему "золотых паспортов" для россиян и белорусов
15:00
НБУ требует заблокировать для РФ и Белоруссии средства от МВФ и бойкотировать делегации
14:37
С начала полномасштабной войны погибли 2000 мирных украинцев
14:36
ВСУ укрепляется в окрестностях Горловки и готовится к наступлению – ОП
Все новости...