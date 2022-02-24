В Украине начался комендантский час

С 22:00 в Украине начал действовать комендантский час в связи с нападением России.

Источник: Верховная Рада

Детали: Комендантский час в Украине будет действовать:

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Киев и Киевская область – 22:00 – 7:00;

Днепропетровская область – 22:00 – 6:00;

Черкасская область – 22:00 – 6:00;

Винницкая область – 22:00 – 7:00;

Житомирская область – 22:00 – 6:00;

Запорожская область – 22:00 –6:00;

Николаевская область – 22:00 – 6:00;

Одесская область, Березовский район и г. Арциз – 22:00 – 5:00;

Полтавская область – 22:00 – 6:00;

Ровенская область – 22:00 – 6:00;

Харьковская область – 22:00 – 6:00;

Черкасская область – 22:00 – 6:00;

Черниговская область – 22:00 – 6:00.

Во время комендантского часа следует оставаться дома, а если прозвучат сирены – спуститься в укрытие.

Столичные власти сообщали, что общественный транспорт в Киеве во время комендантского часа работать не будет. Но станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Гражданам советуют всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.