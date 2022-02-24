В Украине начался комендантский час
Четверг, 24 февраля 2022, 22:00
С 22:00 в Украине начал действовать комендантский час в связи с нападением России.
Источник: Верховная Рада
Детали: Комендантский час в Украине будет действовать:
- Киев и Киевская область – 22:00 – 7:00;
- Днепропетровская область – 22:00 – 6:00;
- Черкасская область – 22:00 – 6:00;
- Винницкая область – 22:00 – 7:00;
- Житомирская область – 22:00 – 6:00;
- Запорожская область – 22:00 –6:00;
- Николаевская область – 22:00 – 6:00;
- Одесская область, Березовский район и г. Арциз – 22:00 – 5:00;
- Полтавская область – 22:00 – 6:00;
- Ровенская область – 22:00 – 6:00;
- Харьковская область – 22:00 – 6:00;
- Черкасская область – 22:00 – 6:00;
- Черниговская область – 22:00 – 6:00.
Во время комендантского часа следует оставаться дома, а если прозвучат сирены – спуститься в укрытие.
Столичные власти сообщали, что общественный транспорт в Киеве во время комендантского часа работать не будет. Но станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.
Гражданам советуют всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.