Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине начался комендантский час

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 21:00
В Украине начался комендантский час
Иллюстрация ВР

С 22:00 в Украине начал действовать комендантский час в связи с нападением России.

Источник: Верховная Рада

Детали: Комендантский час в Украине будет действовать:

Реклама:
  • Киев и Киевская область – 22:00 – 7:00;
  • Днепропетровская область – 22:00 – 6:00;
  • Черкасская область – 22:00 – 6:00;
  • Винницкая область – 22:00 – 7:00;
  • Житомирская область – 22:00 – 6:00;
  • Запорожская область – 22:00 –6:00;
  • Николаевская область – 22:00 – 6:00;
  • Одесская область, Березовский район и г. Арциз – 22:00 – 5:00;
  • Полтавская область – 22:00 – 6:00;
  • Ровенская область – 22:00 – 6:00;
  • Харьковская область – 22:00 – 6:00;
  • Черкасская область – 22:00 – 6:00;
  • Черниговская область – 22:00 – 6:00.

Во время комендантского часа следует оставаться дома, а если прозвучат сирены – спуститься в укрытие.

Столичные власти сообщали, что общественный транспорт в Киеве во время комендантского часа работать не будет. Но станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

Гражданам советуют всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Украинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Украина
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: