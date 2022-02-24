Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обстрелов в Мелитополе сейчас нет – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 22:31

По состоянию на 21:00 обстрелы в Мелитополе не ведутся.

Источник: видеообращение городского головы Мелитополя Ивана Федорова с центральной площади города

Прямая речь Федорова: "В настоящее время обстрелы Мелитополя не ведутся. По итогам сегодняшнего дня мы можем сказать, что только в одном месте обстрелы затронули жилой сектор, непосредственно рядом с Новым Мелитополем, но жертв среди гражданского населения нет. Верю в то, что их и в будущем не будет".

Детали: Мэр добавил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Облэнерго работает в усиленном режиме, на ночь там остаются дежурные. 

Федоров пообещал оперативно информировать жителей о ситуации в городе.

Темы: Мелитополь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Третий раунд переговоров завершился: есть "некоторый позитив", но не существенные результаты

Руководителям Харьковской ОГА предлагают сдаться и начать переговоры

видеоБойко в Украине: "Путин-ху*ло я не скажу", но агрессию армии РФ признал

Уже 150: курс рубля к доллару за день обвалился на 20%

В Мелитополе российские военные контролируют радио и ТВ

Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная территория

Все новости...
Мелитополь
В Запорожской области задержали "псевдоминера: ранее был осужден за убийство
"Мелитопольская черешня": в Украине будет еще один продукт с зарегистрированным географическим указанием
В Мелитополе задержали следователя: планировал заказное убийство
Последние новости
20:31
Ожидания России от переговоров не оправдались – помощник Путина
20:27
Латвия хочет разместить у себя войска США на постоянной основе
20:18
Создатель Telegram Дуров о войне РФ с Украиной: Этот конфликт для меня личный
20:10
РФ задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной на границах Украины - Пентагон
20:08
фотоДобровольцы Интернационального легиона уже защищают Киев
20:05
Киберспорт уходит из России: какие ограничения уже наложили разработчики игр
19:55
В Киеве воздушная атривога. Слышны мощные взрывы
19:49
Третий раунд переговоров завершился: есть "некоторый позитив", но не существенные результаты
19:42
Руководителям Харьковской ОГА предлагают сдаться и начать переговоры
19:42
Пленный оккупант признался, что его командование приказало расстреливать мирных украинцев
Все новости...