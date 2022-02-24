Российские войска хотят прорваться в Николаев, идут бои в окрестностях Чернигова

В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что российские оккупанты пытаются обойти Херсон и осуществить наступление на Николаев, а также, что ведутся бои в окрестностях Чернигова.

Источник: facebook-страница Генштаба ВСУ

Детали: В аэропорту в Гостомеле зафиксировали высадку до 200 российских десантников. Украинские бойцы ведут ожесточенное сражение за контроль над объектом.

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Российские оккупанты ведут бои под Херсоном и пытаются обойти его с востока, чтобы продолжить наступление на Николаев.

Украинские подразделения ведут бой на северной границе Черниговщины по рубежу Победа-Глухов. Колонну российской техники остановили. По данным Генштаба, в окрестностях Чернигова ведет оборону украинская 1-я отдельная танковая бригада.

Кроме того, российские оккупанты осуществляют наступление по нескольким направлениям. Ведется оборона по рубежу Довжанка, Двухлетняя, Артемовка, Котузовка, Харьков, Дергачи, Довжик, Муравей, Ахтырка, Сумы.

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Вдоль белорусской границы российские самолеты Су-25СМ совершают демонстрационные действия с аэродрома Лунинец.

Дословно: "В настоящее время из 90 батальонно-тактических групп на территорию Украины введено более 60 БТГр. Основные усилия противник сосредоточивает на Слобожанском, Сиверском, Таврическом направлениях.

Уже понятен коварный план российских захватчиков. Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

Еще одна цель захватчика нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.

Противник имеет очень низкое моральное состояние. Красноречивый пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян.

Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии".