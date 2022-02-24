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Макрон позвонил Путину и потребовал прекратить войну в Украине

Четверг, 24 февраля 2022, 22:17
Макрон позвонил Путину и потребовал прекратить войну в Украине

Французский президент Эмманюэль Макрон позвонил по телефону Владимиру Путину и призвал немедленно прекратить военные действия в Украине.

Источник: AFP со ссылкой на прессслужбу Елисейского дворца, российское медиа "Интерфакс" со ссылкой на прессслужбу Кремля.

Детали: Макрон потребовал от Путина немедленно прекратить российскую наступательную операцию в Украине.

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Кремлевская версия событий отмечает, что у Макрона и Путина состоялся "откровенный и серьезный разговор".

Путин якобы подробно рассказывал Макрону, почему решил начать войну в Украине.

Темы: МакронПутинвойнаРосcия
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