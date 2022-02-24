Миссия ОБСЕ эвакуирует всех сотрудников из Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ решила временно эвакуировать из Украины всех своих сотрудников.

Источник: сайт ОБСЕ.

Детали: Генеральный секретарь ОБСЕ с согласованием с действующим председателем организации приняли решение временно эвакуировать всех членов международной миссии из Украины из-за ухудшения ситуации безопасности.

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Дословно: "Это решение было принято нелегко, и переезд должен быть временным. Безопасность преданных делу женщин и мужчин, которые служат беспристрастными глазами и ушами международного сообщества по всей стране, очень важна".

Больше деталей: В организации отметили, что выезд сотрудников должен состояться как можно скорее.

Там напомнили, что миссия работает на Украине с 2014 года.