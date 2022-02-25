Сумщина: Техника РФ поехала к Конотопу и Ромнам
Пятница, 25 февраля 2022, 01:36
В Сумской области колонны российской техники двигаются в сторону Конотопа, Ромнов и в прилуцком направлении.
Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook
Прямая речь Живицкого: "Оперативная информация от председателя Роменской РГА Дениса Ващенко:
Колонна военной техники РФ шла на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны.
Из Тернов выехало 5 машин в сторону Конотопа.
Из Конотопа шла колонна в сторону Ромнов. По дороге разделилась на две колонны: одна пошла на прилукское направление (Диброва), другая – на Ромны".