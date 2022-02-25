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В Минобороны рассказали о ситуации на фронте: Херсон, Харьков, Сумы

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 01:36

По состоянию на 00:00 25 февраля ВСУ ведут оборонительные бои в районе восточнее Херсона, а также в районах Харькова и Сум.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно: "Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона".

Детали: Сообщается, что на юге механизированные подразделения ВС Украины отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

"Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не имеет", - сообщила Маляр.

На Сиверском направлении ведутся бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

На Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Группировка военно-морских сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

Маляр также сообщила, что определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Кроме того, силами ВСУ нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту противника в районе аэродрома Гостомель.

"Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результату боевых действий на отдельных направлениях восстановила положение по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов", – сообщила замминистра.

Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 7, вертолетов – 6.

Темы: война
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