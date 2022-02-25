ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота

В Золотоношском районе Черкасской области украинские военные сбили российский военный самолет. Ищут пилота.

Источник: полиция Черкасчины в Facebook

Детали: 25 февраля около 8:30 вблизи села Вознесенское ВСУ сбили вражеский самолет. Во время падения пилот успел катапультироваться.

Дословно: "Просим местность обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города".

Детали: Правоохранители ищут беглеца и всех, кто что-нибудь знает о месте нахождения пилота, просят звонить по номеру 102.