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В Черниговской области ВСУ уничтожили десятки танков и другой техники оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 12:23

Украинские военные уничтожили около 20 вражеских танков на минском направлении в Черниговской области, а также 10-15 единиц техники оккупантов, двигавшихся на Чернигов со стороны Репок.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "Подразделения Оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении в Черниговской области. Утраты живой силы уточняются".

Детали: Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Там потери врагов составили около 10-15 единиц техники.

"Чернигов держит оборону и уничтожает врага!", - отметили в ВСУ.

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Темы: войнаЧерниговВооруженные силы
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