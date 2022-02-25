Россияне обстреляли ракетами аэродром Староконстантинова, он горит
Пятница, 25 февраля 2022, 22:07
Российские военные бросили 5 ракет на военный аэродром Староконстантинова (Хмельницкая область), там начался пожар.
Источник: начальник управления информационной деятельности Хмельницкой ОГА (областной военной администрации) Инна Михайлова и мэр Староконстантинова Николай Мельничук в Suspilne
Детали: Указывается, что техника цела и все живы.
На аэродром направлены пожарные части ГСЧС.
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