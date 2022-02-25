Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ обнародовали видео с пленным россиянином

Пятница, 25 февраля 2022, 21:35
ВСУ обнародовали видео с пленным россиянином

В Вооруженных Силах опубликовали видеозапись с пленным российским оккупантом, на которой он рассказывает по телефону родителям о причастности к российской вооруженной агрессии.

Источник: facebook-страница Сухопутных сил ВСУ

Детали: На видео украинские служащие держат личный телефон российского оккупанта у его лица, пока он разговаривает со своими родителями в России.

Реклама:

Он признается своим родителям, что попал в плен в Украине. Его родители удивляются, как он туда попал, а он сказал, что "вместо учений их послали воевать в Украину".

Он попросил родителей звонить его командирам и просить освободить из плена.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Вечером 25 февраля Служба безопасности опубликовала видеозапись допроса российского ОМОНовца, задержанного при попытке наступления на Киев. Он раскаивается за свою причастность к агрессии и призвал русских военных сложить оружие.
  • Ночью 25 февраля Минобороны сообщило, что взяло в плен двух российских военных, расквартированных на Дальнем Востоке. Они утверждают, что в Украину заехали из оккупированного Крыма, а руководство сказало, что их везут "на учебу".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Вооруженные силы
Защитники на Таврическом направлении уничтожили еще 76 оккупантов и ранили 170 – Тарнавский
Минобороны изменило приказ о ВВК, расширив границы годности к службе
Резников ожидает, что ВСУ будут применять F-16 на войне весной
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: