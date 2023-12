Хакеры взломали российское Минобороны и "слили" данные работников, лежит сайт Кремля

Группа хакеров Anonymous взломала Минобороны России и обнародовала базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников.

Источник: Anonymous в Twitter

Дословно: "Группа хактивистов Anonymous успешно взломала и слила базу данных сайта Минобороны России".

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



