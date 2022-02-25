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В Киеве обнаружили фейковое "подразделение теробороны"

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 22:40
фото НГУ

Нацгвардия разоблачила в Киеве диверсионно-разведывательную группу россиян, действовавших под видом подразделения территориальной обороны.

Источник: Национальная гвардия Украины

Детали: Об обнаружении фейкового подразделения сообщила военная часть 3030.

Дословно: "Обнаружили фейковое подразделение территориальной обороны.

Будьте внимательны, по городу работают вражеские ДРГ".

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Темы: КиевНацгвардияРосcия
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