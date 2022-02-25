В Киеве воздушная тревога – все в укрытие

В Киеве снова воздушная тревога, киевлян просят спрятаться в убежища.

Источник: КГГА в 23:52 пятницы

Дословно: "Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты".

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Детали: Карта укрытий есть здесь.

В Киеве не раз звучали сирены тревоги.

С 22:00 в столице действует комендантский час.

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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что ситуация для Киева сейчас угрожающая, а ближайшая ночь будет очень сложной, особенно под утро.