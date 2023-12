Эйфелева башня засияла цветами флага Украины

Эйфелеву башню в Париже подсветили синим и желтым цветом в знак поддержки Украины.

Источник: постпред Франции при ООН Николя де Ривьер в Twitter

Дословно: "Сегодня вечером в Париже Эйфелева башня подсвечивается синим и желтым светом. Франция стоит рядом с Украиной. Мы #StandWithUkraine".

Tonight in Paris, the Eiffel Tower is illuminated in blue and yellow.



La France se tient aux côtés de l’Ukraine. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/4nQhCWLHib