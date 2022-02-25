Офис президента: Идут консультации по переговорам с Путиным

Офис президента Украины говорит, что продолжаются консультации по переговорам с Россией.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Приветствую коллеги! Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция.

Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь".

Что предшествовало: Президент Украины призвал главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы прекратить кровавую войну, развязанную РФ.

Российская сторона ответила предложением провести переговоры в Минске и почти сразу же заявила, что Украина не согласилась на Минск, предложила Варшаву и вообще отказалась от разговора.

Напомним: Российская Федерация, которая 8 лет совершает гибридную военную агрессию в отношении Украины, 24 февраля коварно напала на нашу страну сразу на нескольких отрезках границы, в очередной раз грубо нарушив все международные договоренности.