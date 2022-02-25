Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Басков и ряд российских знаменитостей поддержали войну в Украине

Елена РощинаПятница, 25 февраля 2022, 22:53

Ряд российских знаменитостей высказались в поддержку войны Владимира Путина против Украины. 

Источник: "Эхо Москвы", Instagram знаменитостей

Детали: Войну, которую в России называют "операцией" поддержали певец Николай Басков, ведущие Алла Довлатова, Тина Канделаки, Маша Малиновская и Дана Борисова, блогеры Курбан Омаров, Татьяна Брухунова и Амиран Сардаро.

Реклама:

Басков написал в Instagram, что "операция России полностью соответствует международному праву" – и сослался на документы ООН и право на "коллективную самооборону".

По его мнению, "Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик" (ОРДЛО, которых россияне называют "ЛНР" и "ДНР" – ред.).

 

Его поддержала Довлатова. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Канделаки же еще и атаковала своих соотечественников: назвала предателями тех, кто выступил против нападения на Украину, и упрекнула тех, кому стыдно за Россию: "Поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь".

 

Борисова призналась, что "скорее поддерживает" инициативу проведения "операции".

 

Этому предшествовало: Выступили против войны России с Украиной музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитники Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, режиссёры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский и другие.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что ему стыдно за действия России против Украины и что 25 февраля газета выйдет на русском и украинском языках.

Темы: Росcиявойнакультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: