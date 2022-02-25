В Винницкой области украинские летчики сбили российский истребитель

Под Калиновкой в ​​Винницкой области украинские пилоты сбили российский истребитель Су-25.

Источник: facebook-страница главы Винницкой военной администрации Сергея Борзова, командование Воздушных Сил ВСУ

Прямая речь Борзова: "Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25.

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Детали: В командовании Воздушных Сил добавили, что истребитель направлялся в направлении Винницы.

Уничтожение вражеского самолета произошло с украинским Су-24. Пилота оккупационных сил ищут в полях.

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