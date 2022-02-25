В Винницкой области украинские летчики сбили российский истребитель
Пятница, 25 февраля 2022, 22:59
Под Калиновкой в Винницкой области украинские пилоты сбили российский истребитель Су-25.
Источник: facebook-страница главы Винницкой военной администрации Сергея Борзова, командование Воздушных Сил ВСУ
Прямая речь Борзова: "Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25.
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Детали: В командовании Воздушных Сил добавили, что истребитель направлялся в направлении Винницы.
Уничтожение вражеского самолета произошло с украинским Су-24. Пилота оккупационных сил ищут в полях.
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