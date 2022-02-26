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Экс-нардеп Анна Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка

Евгений КизиловСуббота, 26 февраля 2022, 02:42
Анна гопко, фото с ее фейсбук-странички

Минувшей ночью 25 февраля, во время бомбардировки, бывшая народная депутат от "Самопомощи" Анна Гопко родила дочь в роддоме в Киеве.

Источник: Гопко в Facebook

Детали: Дочь мама назвала Миа. Больница, где принимали роды, так описала обстановку в этот день: "Три предупреждения об опасности. С утра артобстрел жилого квартала по соседству с больницей. Сейчас где-то совсем близко канонада... в приемном - раненые..."

Прямая речь Гопко: "Миа родилась этой ночью в стрессовой обстановке – бомбардировка Киева.

Ее мама счастлива после этих сложных родов и немедленно отправляется в укрытие.

Когда Путин убивает украинцев, мы обращаемся к матери в России и Беларуси с призывом протестовать против войны России в Украине".

 
Дочка Миа
Фото: facebook Анны Гопко 

Напомним: Гопко была депутатом Верховной Рады прошлого, 8-го созыва. Возглавляла комитет парламента по иностранным делам.

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Темы: КиевВерховная Рададетивойна
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