Экс-нардеп Анна Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка
Минувшей ночью 25 февраля, во время бомбардировки, бывшая народная депутат от "Самопомощи" Анна Гопко родила дочь в роддоме в Киеве.
Источник: Гопко в Facebook
Детали: Дочь мама назвала Миа. Больница, где принимали роды, так описала обстановку в этот день: "Три предупреждения об опасности. С утра артобстрел жилого квартала по соседству с больницей. Сейчас где-то совсем близко канонада... в приемном - раненые..."
Прямая речь Гопко: "Миа родилась этой ночью в стрессовой обстановке – бомбардировка Киева.
Ее мама счастлива после этих сложных родов и немедленно отправляется в укрытие.
Когда Путин убивает украинцев, мы обращаемся к матери в России и Беларуси с призывом протестовать против войны России в Украине".
Напомним: Гопко была депутатом Верховной Рады прошлого, 8-го созыва. Возглавляла комитет парламента по иностранным делам.
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