Экс-нардеп Анна Гопко во время бомбардировки Киева родила ребенка

Минувшей ночью 25 февраля, во время бомбардировки, бывшая народная депутат от "Самопомощи" Анна Гопко родила дочь в роддоме в Киеве.

Источник: Гопко в Facebook

Детали: Дочь мама назвала Миа. Больница, где принимали роды, так описала обстановку в этот день: "Три предупреждения об опасности. С утра артобстрел жилого квартала по соседству с больницей. Сейчас где-то совсем близко канонада... в приемном - раненые..."

Прямая речь Гопко: "Миа родилась этой ночью в стрессовой обстановке – бомбардировка Киева.

Ее мама счастлива после этих сложных родов и немедленно отправляется в укрытие.

Когда Путин убивает украинцев, мы обращаемся к матери в России и Беларуси с призывом протестовать против войны России в Украине".

Дочка Миа Фото: facebook Анны Гопко

Напомним: Гопко была депутатом Верховной Рады прошлого, 8-го созыва. Возглавляла комитет парламента по иностранным делам.