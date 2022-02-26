WhatsApp прослушивается войсками РФ – Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации призывает украинцев не пользоваться мессенджером WhatsApp, потому что его могут прослушивать российские военные.

Источник: Центр противодействия дезинформации в Telegram

Дословно: "Вниманию пользователей мессенджеров! Будьте предусмотрительны и осторожны при общении! Так, Центр получил информацию из авторитетных источников, что мессенджер WhatsApp прослушивается вражескими войсками".

Детали: Украинцев призывают позаботиться об информационной безопасности во время общения в мессенджерах:

не распространять при общении стратегически важную информацию, особенно о перемещении войск и техники ВСУ;

не обсуждать с незнакомыми лицами (особенно с незаполненными профилями) и не раскрывать ваши личные данные.