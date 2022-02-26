Оккупанты расстреляли автобус на Харьковщине, есть погибшие

Российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с жителями Торецкой общины вблизи села Волохов Яр на Харьковщине.

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook

Прямая речь: "5 человек погибли, 6 ранены".

Детали: Среди погибших – две 42-летние женщины и три мужчины – двое из них 2000 и 2004 года рождения. Год рождения третьего в настоящее время уточняется.