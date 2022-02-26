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Оккупанты расстреляли автобус на Харьковщине, есть погибшие

Роман КравецСуббота, 26 февраля 2022, 20:35

Российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с жителями Торецкой общины вблизи села Волохов Яр на Харьковщине.

Источник: сообщение главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook 

Прямая речь: "5 человек погибли, 6 ранены".

Детали: Среди погибших – две 42-летние женщины и три мужчины – двое из них 2000 и 2004 года рождения. Год рождения третьего в настоящее время уточняется.

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Темы: войнаХарьковская область
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