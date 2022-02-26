Украинцев призывают отключить геолокацию на гаджетах, чтобы помешать врагу

Граждан Украины просят выключить геолокацию в мобильных телефонах и других устройствах, чтобы российские оккупанты не имели возможности собирать информацию о скоплении людей и корректировать свои действия.

Источник: МВД

Дословно: "Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, собственных и у близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться на скопление мобильного трафика. Просьба распространить в громадах!"

Почему это важно: Враги, среди прочего, корректируют удары артиллерии и работу ДРГ по данным, собранным о мобильных устройствах граждан.