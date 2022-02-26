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"Мы идем за вами": МИД Британии готовит наступление на российских олигархов

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 22:10
Лиз Трасс, Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс составила новый список российских олигархов, которые должны быть подвергнуты санкциям.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Трасс сказала, что в ближайшие недели ограничения коснутся еще большего количества клептократов, сказав им: "Мы идем за вами".

Она добавила, что сверхбогатым людям, связанным с режимом Владимира Путина, которые использовали юридические фирмы Лондона, чтобы угрожать правительству, "негде будет спрятаться".

На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон объявил о "крупнейшем и самом суровом пакете экономических санкций, которые Россия когда-либо видела".

Замораживанию активов и запрету на поездки подверглись восемь олигархов, а также более 100 физических и юридических лиц и дочерних компаний.

Ранее сообщалось, что Великобритания вскоре введет санкции против Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Напомним, Европейский Союз согласился заморозить активы Путина и Лаврова.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcияолигархи
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