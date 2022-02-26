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Германия предоставит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 21:16
Германия предоставит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger
Getty Images

Федеральное правительство Германии, которое неделями сопротивлялось поставкам оружия в Украину, в субботу одобрило решение предоставить ВСУ тысячу единиц противотанкового оружия и 500 зенитных ракет Stinger.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Германии, пишет "Европейская правда".

В Берлине подчеркнули, что оружие в поддержку ВСУ будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки.

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"Российское вторжение в Украину знаменует собой поворотный момент. Это угрожает всему нашему послевоенному порядку. В этой ситуации наша обязанность - сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от армии вторжение Владимира Путина. Германия поддерживает Украину", - объяснил это решение федеральный канцлер Олаф Шольц.

Как сообщалось, ранее Германия разрешила Нидерландам направить Украине 400 ручных противотанковых гранатометов для помощи в борьбе с российскими войсками.

Это свидетельствует о резком изменении военной политики Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

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До субботы Германия придерживалась давней практики не разрешать ввоз летального оружия, находящегося под его контролем, в зону конфликта.

Также источники СМИ, а впоследствии и МИД Украины сообщили, что страны Запада пришли к согласию по отключению РФ от платежной системы SWIFT и начали подготовку к внедрению этой санкции. Германия была одной из стран, которые выступали против.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: Германия
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