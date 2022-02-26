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На Черниговщине защитники взорвали 56 цистерн с дизтопливом – Генштаб

Суббота, 26 февраля 2022, 22:29

Российский эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом, взорвали защитники в Черниговской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".

Детали: На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

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Темы: Черниговская областьвойна
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