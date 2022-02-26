На Черниговщине защитники взорвали 56 цистерн с дизтопливом – Генштаб
Суббота, 26 февраля 2022, 22:29
Российский эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом, взорвали защитники в Черниговской области.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".
Детали: На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
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