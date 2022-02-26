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На Черниговщине защитники взорвали 56 цистерн с дизтопливом – Генштаб

Суббота, 26 февраля 2022, 21:29
На Черниговщине защитники взорвали 56 цистерн с дизтопливом – Генштаб
Фото иллюстративное с pixabay.com

Российский эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом, взорвали защитники в Черниговской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно ВСУ: "На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом".

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Детали: На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

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На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Там ведутся яростные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.

Выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей врагу не позволили.

В акватории Черного моря Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ.

Сообщается, что боевой дух украинских воинов высокий, а войска врага деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери.

Также российские оккупанты массово бросают технику и убегают.

Темы: Черниговская областьвойна
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