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В Винницкой области обезвредили две авиабомбы, которые сбросили россияне - ГСЧС

Роман ПетренкоСуббота, 26 февраля 2022, 21:38
В Винницкой области обезвредили две авиабомбы, которые сбросили россияне - ГСЧС
гсчс

26 февраля в 19.50 группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Винницкой области уничтожила две российские авиабомбы ФАБ-100.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Их так называемый "русский мир" свергнул за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района".

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Детали: Спасатели напоминают людям, что нельзя касаться подозрительных предметов.

Все чрезвычайники несут службу в усиленном варианте. делают все возможное, чтобы действия захватчиков не были реализованы.

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Темы: Винницкая областьГСЧСРосcиявойна
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