26 февраля в 19.50 группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Винницкой области уничтожила две российские авиабомбы ФАБ-100.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Их так называемый "русский мир" свергнул за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района".

Детали: Спасатели напоминают людям, что нельзя касаться подозрительных предметов.

Все чрезвычайники несут службу в усиленном варианте. делают все возможное, чтобы действия захватчиков не были реализованы.